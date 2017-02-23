В крупном хищении подозревается продавец наровлянского магазина.
Совмещение должностей продавца 4 разряда и заведующей магазином для 35-летней наровлянки казалось хорошим карьерным ростом. А еще – поводом взять то, что ей не принадлежало.
В это же время в Наровле продолжают разыскивать злоумышленника, который «увел» с территории местного предприятия внушительный набор строительных инструментов.
Вспомнив классика, остается добавить: сохранность казенного имущества – дело его владельцев. И иногда от неприятностей может уберечь даже простой, но крепкий навесной замок.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов
Рубрика: Новости
Преступления в Наровле
23 февраля 2017, 16:04
В крупном хищении подозревается продавец наровлянского магазина.