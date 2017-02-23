Преступления в Наровле

В крупном хищении подозревается продавец наровлянского магазина.

Совмещение должностей продавца 4 разряда и заведующей магазином для 35-летней наровлянки казалось хорошим карьерным ростом. А еще – поводом взять то, что ей не принадлежало.

В это же время в Наровле продолжают разыскивать злоумышленника, который «увел» с территории местного предприятия внушительный набор строительных инструментов.

Вспомнив классика, остается добавить: сохранность казенного имущества – дело его владельцев. И иногда от неприятностей может уберечь даже простой, но крепкий навесной замок.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов