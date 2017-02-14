Правила сдачи централизованного тестирования изменятся в этом году

С 2017 года абитуриенты смогут сдавать ЦТ по четырем предметам на выбор. Раньше было возможно пройти испытания только по трем конкретным дисциплинам. В связи с изменением, в один день будет проходить испытание только по одному предмету. Кроме того, абитуриентам будут отведены три резервных дня для сдачи тестирования. Срок действия сертификатов составит два года, то есть поступать с ними можно будет как в 2017 году, так и в 2018-м. Напомним, новые правила приема в вузы заработали с 9 января 2017 года. Впервые о том, что можно будет сдавать ЦТ по четырем предметам вместо трех, Минобразования сообщило еще в конце года. Ведомство обещало, что это не затруднит жизнь поступающим, поскольку четвертый тест будет необязательным. Зачислять в вузы будут по-прежнему по результатам трех ЦТ, среди которых обязательно должен быть тест по русскому или белорусскому языку.