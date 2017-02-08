«Помощь рядом». Специальное мобильное приложение обновлено

На этой неделе в Мозыре установилась по-настоящему февральская морозная погода. На территории Гомельской области ожидаются обильные снегопады, метели и гололедица. Спасатели напоминают, что разработано специальное мобильное приложение «Помощь рядом», в котором есть интерактивная карта неблагоприятных природных явлений.

Для получения оперативной информации о неблагоприятных явлениях специалистами Министерства по чрезвычайным ситуациям было разработано специальное мобильное приложение «Помощь рядом». Владельцы смартфонов и планшетов могут скачать обновленную версию. Пользователи приложения будут получать своевременное оповещение, основанное на штормовых предупреждениях Гидрометеоцентра. На карте помимо явлений и регионов, где они ожидаются, будут доступны рекомендации спасателей – как вести себя в случае ЧС. Раздел основан на интерактивной карте, созданной в рамках совместного проекта Белорусского Красного Креста, БелТА и МЧС. Карта разработана с учетом опыта преодолений последствий циклона «Хавьер». В случае масштабной ЧС природного характера администратор включит для пользователей дополнительный раздел «Сообщить о ЧС».