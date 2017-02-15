«Погиб при исполнении интернационального долга». 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

День памяти воинов-интернационалистов отмечают сегодня в странах постсоветского пространства. Военная операция, которая продолжалась более 9 лет, унесла жизни нескольких тысяч солдат и офицеров. Среди них – 12 мозырян. Сегодня бывшие воины вспоминали своих товарищей и несли цветы к памятному знаку на Кургане Славы.

Афганистан – отметка в военном билете и глубокий след в душе. Каждый год 15 февраля воины-интернационалисты собираются вместе, чтобы почтить память погибших товарищей. Официальная статистка говорит, за те 9 с лишним лет в Афганистане погиб 771 белорус. Из них 12 – это призывники-мозыряне.

Воины-интернационалисты, проживающие сегодня на Мозырщине, продолжают поддерживать друг друга. Не остаются и без государственной помощи.

Возле памятного знака звучал негромкие беседы и отнюдь не пафосные речи. Для тех, кто пережил самый длительный военный конфликт 20-го века, важнее всего – чтобы помнили. К черному тюльпану возложили цветы. В этот же день воины-интернационалисты посетили все захоронения в районе, где есть надпись «Погиб при исполнении интернационального долга».

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец.