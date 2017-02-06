По итогам международного юношеского циркового конкурса «Новое поколение» в Монте-Карло юным канатоходцам из Мозырского центра циркового искусства «Арена» вручен приз «Серебряный юниор»

Конкурс проводится с 2012 года в рамках самого престижного международного циркового фестиваля, который традиционно собирает в начале года в столице Княжества Монако лучших артистов. Представители Мозыря получили персональное приглашение на участие от имени оргкомитета форума. Причем они представляли Беларусь в Монте-Карло второй раз подряд. В прошлом году были отмечены специальными призами. Нынешняя награда намного более весомая. Мозырские ребята, несмотря на серьезную конкуренцию, смогли исполнить свой номер на самом высоком уровне, что подтверждает и решение жюри. Номер, в котором участвовали пять воспитанников «Арены» от 13 до 20 лет, технически очень сложный, как и оборудование для него, оно доставлялось из Мозыря. На конкурсе «Новое поколение» установлено три главных приза: «Золотой юниор», «Серебряный юниор», «Бронзовый юниор». Также вручается много специальных призов. Юным канатоходцам из Мозырского центра циркового искусства «Арена» вручен приз «Серебряный юниор»