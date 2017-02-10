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Рубрика: Cпорт

Отделение тяжёлой атлетики Мозырского филиала ГУОР

10 февраля 2017, 16:12

Одно из сильнейших, славнейших отделений Мозырского филиала ГУОР – отделение тяжёлой атлетики. Отделение, которое год из года, является лауреатом различных смотров-конкурсов. Отделение, спортсмены которого защищают честь нашей страны на самых престижных международных соревнованиях. Отделение, которому стоит уделить пристальное внимание, что мы и сделали, посетив одну из тренировок штангистов в начале этой недели.

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