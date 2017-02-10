Отделение тяжёлой атлетики Мозырского филиала ГУОР

Одно из сильнейших, славнейших отделений Мозырского филиала ГУОР – отделение тяжёлой атлетики. Отделение, которое год из года, является лауреатом различных смотров-конкурсов. Отделение, спортсмены которого защищают честь нашей страны на самых престижных международных соревнованиях. Отделение, которому стоит уделить пристальное внимание, что мы и сделали, посетив одну из тренировок штангистов в начале этой недели.