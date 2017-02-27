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Рубрика: Cпорт

Неустанная «Жемчужина Полесья»

27 февраля 2017, 17:12

Продолжается сезон у волейболисток СДЮШОР Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Жемчужина Полесья», которые, порой, сражаются на всех фронтах, без пауз участвуя в состязаниях различных категорий и возрастных групп. Вот и сейчас, учащиеся специального спортивного класса СШ №14, подопечные Петра Владимировича Пархимчика и Владимира Николаевича Коноплича, соревновались в Гродно и Гомеле, в трёх соревнованиях — «Олимпийских днях молодёжи», первенстве области и высшей лиге (группа Б»).

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