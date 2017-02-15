Неизвестные работы знаменитого мозырского художника. К 65-летнему юбилею в выставочном зале открылась персональная выставка Николая Дубровы

Чем впечатляет самое прекрасное из искусств и в чем секрет мастерства художника на открытии выставки рассказывали его друзья, коллеги и самые преданные поклонники творчества.

Легко узнаваемые по почерневшим крышам крестьянских усадеб уголки припятского Полесья. Портреты в деревенском стиле, где за едва уловимой улыбкой может скрываться тайна выпавших на долю тяжелых испытаний. Неизвестный Николай Дуброва в картинах, которые еще не приходилось видеть зрителю, все также верен своему художественному методу, как и в 1978 году, во времена его первой выставки. О чем не молчат картины для тех, кому только предстоит знакомство с гением полесского мастера, белорусский политик Сергей Костян объясняет на языке самого поэтического из искусств:

Творческий союз пера и кисти. Для Николая Дубровы это не только удачный речевой оборот, но и важный этап в развитии его художественного метода. Некоторые из его картин сегодня сложно представить без стихотворений Александра Коледы:

Персональная выставка, которая несет на себе печать юбилея, должна состоять из лучших работ. Ожидаемое решение от юбиляра совершенно не подходит художнику, который чувствует, что самое важное ему еще предстоит сказать. О том, что ни одно произведение не останется без внимания зрителя. Тому свидетельство общественный резонанс, сопровождавший открытие выставки.

Узнаваемый в Беларуси художник – также не менее известный педагог и основатель самобытной художественной школы – студии изобразительного искусства при Центре творчества детей и молодежи – «Фарбы», народной любительской студии с 2006 года.

Техника акварели, эстампа, станковой живописи, секреты мастерства которых могут открыться только художественному взгляду, за которым обязательно скрывается талант, знание и прилежное следование советам учителя. Что бы однажды самому выдержать ответственность художника – решить, наконец, что изобразить на белом полотне. Все тайны творческого мастерства из первых рук – возможностью задать свой вопрос художнику воспользовались активисты молодежного парламента БРСМ после торжественного открытия выставки.

Впрочем, рассказ о художнике и учителе, едва ли будет полным, без упоминания имени известного белорусского автора, оказавшим наибольшее влияние на творчество Николая Дубровы:

Вячеслав Приписнов.