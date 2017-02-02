Народный молодежный театр «Легион» отмечает 15-летний юбилей

Народный молодежный театр «Легион» сегодня отмечает 15-летний юбилей. Датой основания театра принято считать 2 февраля 2002 года. Нынешний День рождения своего коллектива артисты отмечают на сцене. Ведь уже 17 марта зрителей ожидает большая премьера. На суд театралов представят постановку под названием «Руанская дева», трагифарс по мотивам новеллы Ги де Мопассана «Пышка». В канун круглой даты в гостях у «Легиона» побывала наша съемочная группа

На сцене Дворца культуры нефтепереработчиков кипят страсти и плещут эмоции. В работе очередной спектакль. Артисты еще забывают слова, сцена пока не одета в декорации. Весь коллектив вместе и каждый артист в отдельности находятся в творческом поиске. Пока оттачивается канва постановки, «Руанская дева» в готовом виде предстанет на суд зрителей 17 марта. Это будет уже 22 по счету премьерный показ за 15 лет работы театра. Сегодня Александр Мазьков, художественный руководитель и одновременно режиссер «Легиона» вспоминает, с чего все начиналось.

Современную историю «Легиона» сегодня пишут 14 человек. Учителя, операторы, домохозяйки, лаборанты … Для людей, которые однажды выбрали для себя вполне земные профессии, театр – это реализация мечты и необходимый глоток творчества.

Чужаки не задерживаются, свои – остаются. Для Ирины Мазьковой «Легион» –это детище, на которое без сожаления тратится каждая свободная минута. Художник-постановщик по штатному расписанию, она не только придумывает декорации, но и режиссирует, а в экстренной ситуации всегда может выйти на сцену в качестве актрисы. Непрофессиональный в большинстве своем коллектив делает ставку на искренность. Люди, которые работают в «Легионе» артисты не по профессии, а по душевному призванию.

Два десятка постановок, сотни ролей и судеб, смех и слезы, а еще аншлаги, цветы и аплодисменты… На родной сцене Дворца культуры нефтеперерабатывающего завода уже сыграно немало. Еще больше в планах. Пока на сцене рождается «Руанская дева», режиссеры уже обдумывают новые постановки.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.