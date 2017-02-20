На пожаре в Мелешковичах погибли мать и сын

Пожар случился в деревне Мелешковичи. Сообщение о возгорании поступило в 21.19 17 февраля. Звонила женщина – горит соседний дом. Когда подразделения МЧС прибыли на место, деревянное строение было полностью охвачено огнем. К приезду спасателей бороться со стихией пытались соседи, они вынесли на улицу хозяина дома, но он уже не подавал признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть. На тушении пожара спасателям понадобилось около получаса. Позже, при разборе обрушившихся перекрытий, на полу в жилой комнате был найден труп пожилой женщины, 1931 года рождения, матери хозяина дома. Со слов соседей семья характеризуется положительно. Сын не курил, активно не злоупотреблял. На учете семья не состояла. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.