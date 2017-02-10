На 5% вырастет стоимость детсадовского и школьного питания

Нормы расходов на питание школьников, дошкольников, а также учащихся, получающих профтехобразование, увеличены на пять процентов, сообщается на сайте Совета Министров.

Вырастет и сумма, которую сдают родители на питание детей.

Увеличение нормы расходов необходимо, чтобы обеспечить ребят сбалансированным питанием, прокомментировали повышение цены в Министерстве образования. Это связано с ростом индекса потребительских цен на продукты. Для дошколят стоимость питания в среднем обойдется от 41рубля 14 копеек до 77 рублей 44 копеек, в зависимости от возраста ребенка и времени, которое он проводит в саду. Стоимость питания в общеобразовательных школах – от полутора рублей до 5 рублей 14 копеек в сутки.

Для ребят-льготников эти пять процентов будут покрываться за счет бюджета. Остальные родители будут доплачивать сами. Когда изменятся нормы, пока не известно. Последний раз стоимость питания поднималась в феврале прошлого года, тоже на 5%.