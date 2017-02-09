Мозырянин, хорошо отдохнув в одном из развлекательных заведений, лишился золотых цепочки и браслета, которые вкупе весили более 300 граммов

Мозырянин, хорошо отдохнув в одном из развлекательных заведений города, в одночасье лишился золотых украшений. Цепочка и браслет вкупе весили более 300 граммов. Цена массивной утраты, которая имеет криминальную подоплеку, более 13 тысяч долларов. Подозреваемые в краже задержаны.

В один из вечеров двое друзей, мозырянин и его гость из Могилева, прогуливались возле «Сити-центра» и обратили очень пристальное внимание на одного из посетителей бильярдной, точнее на его золотые украшения, они просто не могли не броситься в глаза. Шею украшала увесистая цепочка, запястье – не менее массивный браслет. Хорошо отдохнув, видный мужчина «в золоте» взял такси и отправился домой. Товарищи проследовали за ним на своем авто. Возле подъезда подошли якобы познакомиться и предложили это дело отметить. Пили в машине. После нескольких рюмок потерпевший не помнит ход событий. Очнулся уже без украшений, цена которых более 13 тысяч долларов, а вес более 300 граммов. Подозреваемых задержали спустя несколько месяцев.

Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Оба студенты-заочники, будущие инженеры. Вот только судя по всему, получение дипломов откладывается. Как минимум, на несколько лет.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.