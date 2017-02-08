Мозырянин, убивший своих детей, не обжаловал смертный приговор

Дело жителя Мозыря Кирилла Казачека, приговоренного к смертной казни Гомельским областным судом 28 декабря 2016 года за убийство своих детей, не будет рассматриваться в апелляционном порядке судом второй инстанции

Убийство 9-тилетней дочери и 17-летнего сына Кирилл Казачек совершил 31 января 2016 года, после сам сообщил в милицию о преступлении. 28 декабря Гомельский областной суд на выездном заседании в Мозыре признал мужчину виновным в убийстве детей и приговорил его к исключительной мере наказания. Судебный процесс был закрытым. После вынесения приговора адвокат Казачка обратился с апелляционной жалобой в Верховный Суд Республики Беларусь. Однако осужденный отказался от обжалования, и, написав соответствующее заявление, отозвал жалобу адвоката. В связи с этим дело снято с апелляционного рассмотрения. Приговор, таким образом, готовится к приведению в исполнение, и осужденный будет этапирован из Гомеля в Минское СИЗО № 1, где содержатся в ожидании расстрела.