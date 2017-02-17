Мозырянам разослано около 7000 извещений об уплате сбора на возмещение государственных расходов. Пока жители района не спешат оплачивать налог. Всего около 500 человек сделали это в добровольном порядке. С приближением 20 февраля, часа «Х», напряжение среди неработающих растет. За неуплату или неполную уплату сбора Декрет №3 предусматривает штрафные санкции: от двух до четырех базовых величин или административный арест до 15 суток. А пеня за каждый день просрочки увеличит сумму сбора примерно на 17 копеек.
Признать свою жизненную ситуацию тяжелой и освободить от налога. С такими заявлениями к районным властям обратились более 200 человек. Комиссия рассматривает дела так называемых «тунеядцев» несколько раз в неделю. Разговор предваряет скрупулезный сбор информации: где работал, почему уволился, на что живет, есть ли в собственности имущество? Истории разные, не зря говорят, что каждый несчастен по-своему, но есть и ситуации, что называется, как под копирку. Не работает длительное время, живет на средства матери или на ее пенсию, работу не находит, а возможно и не ищет. На вопросы членов комиссии приходилось отвечать каждому, кто подал заявление об освобождении от налога. И далеко не все уходили удовлетворенными. Более 50 обратившихся все-таки получили положительный ответ комиссии. Их аргументы признали убедительными, от сбора освободили. 127 жителей Мозырщины, заявивших о тяжелой жизненной ситуации, объективных доводов представить не смогли. И налог им все-таки платить придется. Но нет худа без добра. Кроме отказа многие из заявивших, получили еще и помощь в трудоустройстве.
Лидия Потар, Олег Фицнер
Мозырянам разослано около 7 тысяч извещений об уплате сбора на возмещение государственных расходов. Около 500 человек уже оплатили «налог на тунеядство»
Мозырянам разослано около 7000 извещений об уплате сбора на возмещение государственных расходов. Пока жители района не спешат оплачивать налог. Всего около 500 человек сделали это в добровольном порядке. С приближением 20 февраля, часа «Х», напряжение среди неработающих растет. За неуплату или неполную уплату сбора Декрет №3 предусматривает штрафные санкции: от двух до четырех базовых величин или административный арест до 15 суток. А пеня за каждый день просрочки увеличит сумму сбора примерно на 17 копеек.