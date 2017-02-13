Мозырскому опытному лесхозу 55 лет. С праздником!

33 километра с севера на юг и 70 километра с запада на восток, почти сто тысяч гектаров – это лесные угодья Мозырщины. Днем и ночью, в любую погоду, в любую пору года на страже природного богатства нашего края стоят почти пятьсот человек, работники Мозырского опытного лесхоза. Охрана, поддержание порядка на вверенных территориях, валка, заготовка древесины, конечно же, высадка новых деревьев. Задач сотни, и, надо отметить, мозыряне справляются. По итогам 2016 года Мозырский лесхоз в первой пятерке ведущих лесных хозяйств республики.