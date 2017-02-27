Мозырский лицей строителей пригласил школьников и их родителей на День открытых дверей

Мозырский профессиональный лицей строителей пригласил школьников и их родителей на День открытых дверей. Для потенциальных учащихся это – отличный шанс посмотреть, послушать и проникнуться духом учебного заведения.

Качественный отбор учащегося состава – одна из главных задач современных учреждений образования. Во время подобных мероприятий знакомство происходит двустороннее. Ребята получают информацию об истории учреждения, особенностях вступительной кампании, новых и перспективных профессиях.

Предварил экскурсионно-познавательную программу большой концерт, подготовленный силами учащихся. Ведь лицей строителей – это не только учеба, но и интересные занятия, как спортивные, так и творческие.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.