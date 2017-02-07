Мозырская спасательная станция на областных соревнованиях второй год подряд признана лучшей

Мозырю в географическом плане повезло – город расположен на правом берегу Припяти. Однако вода приносит не только радость, но и горе. Ежегодно фиксируются десятки несчастных случаев. Летом в печальные сводки попадают экстремальные любители поплавать, зимой – рыбаки. Не допустить ЧП на воде – задачи сотрудников Мозырской спасательной станции. Кстати, второй год подряд Мозырская спасательная станция становится победителем областного соревнования.

Сотрудникам Мозырской спасательной станции работы круглый год хватает. Летом контролируют любителей заплывать за буйки, зимой в центре внимания – рыбаки, которые готовы рисковать собой ради улова. Сейчас лед достаточно толстый, может выдерживать одновременно около десятка любителей зимнего клева, но это не повод, чтобы расслабляться.

Иван Савчиц водолазом работает уже 4 года. Он знает, как выглядит Припять, так сказать, изнутри. Не раз опускался на глубину более 10 метров.

Водолазы –это не дайверы-любители. Это весьма тяжелая профессия, для которой важны как хорошая физическая форма, так и стрессоустойчивость для того, чтобы адекватно и грамотно действовать в любой непредвиденной ситуации. Ежемесячно как минимум 90 часов под водой. Норма, как для лета, так и для зимы.

Водолазы, мотористы-рулевые, матросы и медработники –

это те, чьи усилия направлены на предотвращения различного рода ЧП на воде. От их профессионализма зачастую зависит человеческая жизнь.

2016 был относительно спокойным и рекордным, в хорошем плане. За все годы зафиксирован самый низкий уровень гибели людей на воде. Положительные результаты проводимой профилактики – один из многих факторов, благодаря которым Мозырская спасательная станция второй год подряд признана лучшей на областных соревнованиях. Готовь сани летом, на мозырскорй спасательной станции перефразировали известную поговорку – к новому купальному сезону готовься зимой, что встретить его во всеоружии. Все предпосылки для этого имеются –

современное техническое оснащение, а главное люди, профессионалы своего дела.

Виктория Синицкая, Вячесчлав приписнов