«Мозырьпромстрой» — в стадии банкротства

Одно из старейших предприятий Мозырщины официально перешло в стадию банкротства. Соответствующее производство в отношении ОАО «Мозырьпромстрой» возбуждено Гомельским экономическим судом в конце января.

В конце января экономический суд Гомельской области возбудил производство по делу о банкротстве ОАО «Мозырьпромстой» с введением защитного периода до 28 марта. По итогам первого полугодия 2016 года ОАО «Мозырьпромстрой» входило в число лидеров по сокращению работающих. В 2015 году среднесписочная численность работников предприятия – 1232 человека. Чистый убыток организации за 2015 год равнялся 62,6 млрд. белорусских рублей. Размер кредиторской задолженности на начало 2016 года составлял более 100 миллиардов. В прошлом году предприятию исполнилось 46 лет. В последнее время Мозырьпромстрой участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината по производству калия в Туркменистане, строительстве Белорусской АЭС, объектов Новополоцкого НПЗ «Нафтан», спортивно-оздоровительного комплекса в Мозыре.