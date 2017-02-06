Молодежные дебаты

Вопрос эффективности профилактики негативных явлений в сети интернет обсудила молодежь Мозырщины. Интеллектуально-дискуссионное мероприятие прошло на базе кинотеатра «Мир», и собрало тех, кто не боится высказывать личное мнение.

Эффективна ли профилактика негативных явлений в сети интернет? Свои аргументы «за» и «против» высказали молодые специалисты Мозырщины. Инициатором проведения открытых тематических дебатов выступил сектор по делам молодежи райисполкома.

Главная идея проекта – диалог людей разного возраста и поиск конкретных совместных решений. Такие обсуждения помогают развивать ораторское мастерство и умение отстаивать свои идеи. Утверждающей стороной на дебатах выступила команда медиков, отрицающей – команда педагогов. Позиции молодых людей были понятны практически с первых слов.

В роли экспертов выступили журналисты, спортсмены и другие приглашенные гости. Во время дебатов каждый мог не только задать вопрос, но и высказать свое мнение. Уже к середине дискуссии стало понятно: участники – не оппоненты, а практически единомышленники. Они уверены: любая профилактика в сети интернет эффективна, если использовать правильные инструменты.

Победные эмоции в этот день испытали не только молодые врачи, но и участники городского фотоконкурса. В присутствии многочисленных зрителей дипломы им подарки получили ребята, выбирающие здоровый образ жизни. Среди них – как отдельные любители спорта, так и представители больших трудовых коллективов.

Всего в фотоконкурсе «Молодежь за здоровый образ жизни» были представлены более 50-ти работа. За лучшее фото в каждой из пяти категорий голосовали активные интернет-пользователи.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер