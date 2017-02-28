Многоязычие Мозырского педагогического университета в День родного языка

Международный День Родного языка ежегодно отмечается в конце февраля. Речевое многоцветие Земли – это 6 тысяч языков, половина из которых находится на грани исчезновения. В Мозырском педуниверситете праздник отмечают ежегодно. Но в этом году почести решили воздать не только двум государственным языкам. В литературно-музыкальном фестивале «Созвездие языковых культур», участие приняли студенты из разных стран. Белорусский, русский, а еще украинский, азербайджанский, грузинский, узбекский, туркменский, пакистанский… ВУЗ уже давно перешагнул рубежи родной страны. Язык – это уникальный отпечаток культуры. Инструмент общения, восприятия и размышления. Это связь между прошлым и будущим. Языки, как и культура: разнообразные, разнозвучащие, они способны обогащать друг друга. Ведущие фестиваля погрузили гостей праздника в атмосферу культурного и языкового единства. Музыкальная часть фестиваля тоже была многоголосой и многоязычной.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ