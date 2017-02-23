Митинг по случаю 23 февраля у памятника в честь 33й ракетной дивизии стратегического назначения

Митинг по случаю 23 февраля у памятника в честь 33й Гвардейской Свирской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Невского ракетной дивизии стратегического назначения можно считать историческим. Он первый. В торжественной обстановке 17 декабря 2016 символ героизма, трудового и военного братства был официально открыт. Сегодня возле памятного комплекса собрались него собрались ветераны ракетной дивизии, представители комиссариата, общественность Мозыря. Конечно же, здесь были патриотические речи и напутствия молодому поколению, ученикам 15 школы. Помнить о славной прошлом своих дедов, не бояться трудностей и тягот армейской жизни. Такие заветы «ракетчики» передавали подрастающему поколению. Ответ молодежи – патриотичско-обнадеживающий.

После к памятнику были возложены цветы. А учащиеся 15 школы пригласили всех на концертную программу.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.