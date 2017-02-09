Масленица – 25 февраля

Шествием ряженых и выступлением военнослужащих встретят Масленицу на Мозырщине. Праздничные гулянья в городском парке культуры и отдыха пройдут в субботу, 25 февраля.

Шествием ряженых и выступлением военнослужащих встретят Масленицу на Мозырщине. Праздничные гулянья в пройдут в субботу, 25 февраля. В программе праздника – конкурсно-игровые и театрализованные программы, выступления творческих коллективов, игры, конкурсы, мастер- классы и традиционные состязания на масленичном столбе.

Прощаются с зимой мозыряне всегда ярко и весело. В торговых павильонах можно будет приобрести и попробовать блюда национальной кухни и, конечно, отведать блинов. В музыкальном сопровождении – духовой оркестр. Эпицентром мероприятий станет парк культуры и отдыха «Победа». Здесь ближе к вечеру по традиции сожгут чучело Масленицы.