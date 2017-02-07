Магазин «Дары от Зари» на Ульяновской после реконструкции встретил своих покупателей аппетитным ассортиментом

Магазин совхоз-комбината «Заря» после реконструкции встретил своих покупателей аппетитным ассортиментом. Сочные куски свинины, отборные вырезки, для гурманов – особое деликатесное разнообразие. Для тех, у кого мало времени, но кто привык полноценно и качественно питаться – витрины с готовыми полуфабрикатами. Качество на «Заре» гарантируют. Ведь у предприятия собственная сырьевая база, в основе полуфабрикатов только свежее мясо, приправленное натуральными специями.

А еще здесь есть сосиски, сардельки, колбасы. Десятки сортов. За оптимальное соотношении «цена-качество» продукция Зари занимает одно из лидирующих мест в торговом рейтинге Мозыря. И не только. 30 фирменных магазинов по всей Гомельской области.

Праздничная традиция предприятия – первые покупатели, у которых чек на более чем 40 рублей, получают тематические исключительно «заревские» подарки. У Нины Васильевны сегодня на ужин ожидаются гости. Центральное место на столе по праву будет занимать запеченный поросенок.

Участок по производству полуфабрикатов появился на предприятии в 2001 году для того, чтобы обеспечивать свежей самодельной продукцией свои фирменные магазины. За 16 лет многое изменилось. Предприятие совхоз-комбинат «Заря» выросло, точнее разрослось. Фирменная сеть на порядок расширилась. Спрос стал превышать предложение – торговый нонсенс. Тогда и решили участок реконструировать.

Реконструкцию сжали в полгода, за это время увеличили площади участка по производству полуфабрикатов, закупили современное оборудование. Сам процесс рационализировали. Коллектив остался в том же составе, только работать стало проще.

Мясные полуфабрикаты от «Зари» производятся только из свежего охлажденного мяса, никакой заморозки. Технологи предприятия находятся в постоянном творческом поиске, который воплощается в оригинальные фирменные рецепты котлет, шницелей, голубцов. Все для того, чтобы удивить своих постоянных клиентов и завоевать новых.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер.