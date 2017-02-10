В сильные морозы у большинства людей возникает желание как можно меньше находится на улице. Оказаться дома, выпить чая, укрыться теплым пледом. А как быть тем, у кого дома нет? Красный Крест на протяжении зимы горячими напитками и обедами старается поддержать тех, у кого нет определенного места жительства.

Красный крест на здании символ того, что здесь всегда ждут и помогут чем могут тем, кто особо в этом нуждается. Мозырский бездомный Григорий благодаря сарафанному радио узнал адрес, где можно в сильные морозы согреться горячим кофе и лапшой быстрого приготовления. Более 20 лет он живет на улице. Когда работал, жил в общежитии, сократили – выгнали из общего дома. С тех пор скитается, ночует, где придется, на еду пытается заработать, что не всегда получается.

Все вещи Григория на нем, из документов только паспорт. Недавно отметил 60летний юбилей. По возрасту пенсионер, но без пенсии. 19 лет работал в Крыму, именно это основной период его трудовой деятельности. Отправил запрос, теперь ждет документального подтверждения. Григорий надеется, что все будет хорошо, а после оформления пенсии можно будет подыскать себе бесхозный домик в какой-нибудь деревне.

Подкрепившись, бездомный вновь отправляется на улицу. О сегодняшнем ужине Григорий может не беспокоиться, в Красном Кресте ему дали собойку.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.