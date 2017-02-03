Конкурс юных чтецов «Захаваем свет разам»

К состязанию приглашаются ученики в возрасте 12-17 лет. Чтец должен будет продекламировать стихотворение или отрывок из поэмы классиков белорусской литературы или современных авторов-земляков, членов Союза писателей Беларуси. Тематическая направленность произведений: любовь к родному краю, Беларуси, традиции и культура белорусского народа. Конкурс будет включать нескольких этапов. Сначала пройдут соревнования в школах, затем лучших юных мастеров художественного слова определят в каждом районе, а в апреле по одному чтецу из района (24 школьника) примут участие в областном этапе, на котором жюри озвучит имена победителей. Все финалисты получат приглашение на участие в международном фестивале «Славянские литературные дожинки — 2017», который планируется провести в октябре текущего года в Гомеле. Во время фестиваля пройдет награждение лауреатов и обладателя Гран-при конкурса юных чтецов. Будут также отмечены педагоги, подготовившие победителей.