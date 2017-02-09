Кинотеатр «Мир» готовится ко Дню Святого Валентина

День всех влюбленных – одна из главных тем предстоящей недели. Самый романтичный праздник в году готовятся отметить и в кинотеатре «Мир».

Самый романтичный праздник в году в кинотеатре «Мир» планируют встретить с размахом. Уже сегодня объявлен конкурс самых оригинальных поздравлений «Чудо-Валентинка». Участникам предлагают своими руками сделать необычную красивую «валентинку» и принести ее в кинотеатр до 9-ти вечера 13 февраля. Непосредственно в День влюбленных работы конкурсантов разместят в фойе, а победитель получит приз – киноабонемент на весь март. Кроме того, 14 февраля в «Мире» пройдет акция «Вдвоем по одному билету». Все влюблённые пары получат два билета по цене одного на фильм «На пятьдесят оттенков темнее» в Большом зале и на молодёжную комедию «Любовь не за горами» в Малом зале. Акционные билеты можно приобрести только в кассе кинотеатра. Начало специального сеанса – в 19.00. А в 18.30 – конкурсная программа с призами и подарками. Любите, наслаждайтесь и непременно приходите в кино!