«Испытание мужеством». Первый фестиваль патриотической песни

Районный смотр-конкурс патриотической песни испытание мужеством проходит в районе впервые. Но, не смотря на это, было подано порядка 40 заявок. Место проведение – Дворец культуры «Строитель». Возраст участников – не ограничен. А вот репертуар – патриотическая тематика. Песни о мирной Беларуси, о гражданской войне, о Великой отечественной, о подвиге солдата и о любви. Организаторы не ставили рамок. Может быть поэтому так трогательно, пронзительно и нежно все песни звучали со сцены. Маленькая девочка, поющая о мирной жизни, девушка, поющая о подвиге, о дружбе. На сцене строителя не просто звучали песни, здесь оживали слова.

Через призму воспоминаний о суровых событиях войны, тревожной юности, погибших товарищах, боевых друзьях, оставшихся в живых, преданных дружбе, прошедшей закалку в огне «горячей точки». Те, кто пришел в этот день на большой и яркий концерт, не потратили зря времени. Душевно, пронзительно, образно. Участники получили специальные призы и дипломы. Организаторы надеются, что фестиваль станет традиционным.