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Рубрика: Новости

Интервью с депутатом накануне 23 февраля, Дня Защитников Отечества

22 февраля 2017, 17:17

Завтра, 23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Накануне праздника мы встретились с настоящим мужчиной, который реализовал себя во всех направлениях – Леонидом Федоровичем Писаником. Кадровый военный, управленец, ныне Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь рассказал нам, как пришел в армию, что дала ему служба, какие черты характера сформировала, поделился своими личными наблюдениями о белорусской армии.

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