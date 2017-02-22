Интервью с депутатом накануне 23 февраля, Дня Защитников Отечества

Завтра, 23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Накануне праздника мы встретились с настоящим мужчиной, который реализовал себя во всех направлениях – Леонидом Федоровичем Писаником. Кадровый военный, управленец, ныне Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь рассказал нам, как пришел в армию, что дала ему служба, какие черты характера сформировала, поделился своими личными наблюдениями о белорусской армии.