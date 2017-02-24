Информация Мозырского гидромецентра. В Припяти из-за потепления начался рост уровня воды

Продолжительная оттепель способствовала таянию и разрушению на реках ледяного покрова. В результате чего в настоящее время на отдельных притоках Припяти наблюдаются забереги, ледостав с промоинами, вода на льду, лед потемнел, некоторые притоки Припяти полностью очистились ото льда. Выпадение осадков, таяние ледяного и снежного покровов обусловили рост уровней воды в бассейне Припяти с интенсивностью в основном от 2 см до 18 см за сутки с запасом с запасом воды в снеге до 61 мм. Вода находится на пойме у д. Черничи, а также на ее притоках реке Случь у д. Ленин и реке Птичь у д. 1-я Слободка. До конца текущей недели ледяной покров будет разрушаться, подъёмы уровней воды на реках сохранятся. В Мозырском гидрометеоцентре предупредили, что в связи с повышением температуры воздуха и воды, а также из-за туманов, мокрого снега и дождя лед очень быстро становится рыхлым и слабым, поэтому выходить на него крайне опасно. Кроме того, постепенное разрушение ледяного покрова может вызвать заторы на поворотах Припяти и у мостов.