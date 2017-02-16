Группа наркодиллеров из трех человек задержана в Мозыре. Своим клиентам они продавали опаснейшее вещество – ацетилированный опий

Дурная слава привела жителя города Мозыря в районный отдел милиции. Его образ жизни вызвал подозрение правоохранителей и, как оказалось, не зря. Молодого парня задержали за продажу опасного наркотика – ацетилированного опия.

Как выяснилось, действовал мозырянин не один, а в тандеме с двумя гражданами России, ныне проживающими на Мозырской земле. Мужчины – практически ровесники, безработные, ранее судимы. Родной дом на казенный они меняли как за банальные кражи, так и по наркотическим статьям.

По месту жительства задержанных гости в погонах обнаружили предметы для изготовления наркотика и основные ингредиенты. Несмотря на очевидную картину, изъятое отправили на исследования. Эксперты подтвердили: наркотикам здесь было место. А значит, наркодиллерам местного масштаба предстоит длительная командировка за колючую проволоку.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов