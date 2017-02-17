График приема по вопросам реализации Декрета «О предупреждении социального иждивенчества»

Вчера по всей стране работали так называемые выездные приемные. Чиновники высшего ранга встречались с потенциальными плательщиками сбора, старались вникнуть в ситуацию и помочь в решении проблемы. Части граждан было рекомендовано – с учетом их жизненных обстоятельств – обратиться в местные органы власти с заявлением об освобождении от уплаты сбора.

Сегодня на сайте Мозырского райисполкома появился график http://mozyrisp.gov.by/ru/raion/view/ngrafik-provedenija-prjamyx-telefonnyx-linij-po-voprosam-realizatsii-norm-dekreta-prezidenta-respubliki-4698/. Прием мозырян по проблемным вопросам реализации Декрета «О предупреждении социального иждивенчества» начнется уже завтра, в субботу. С 9 до 12 в здании райисполкома его проведет заместитель председателя Феликс Федорович Галюк. В понедельник с гражданами будет разговаривать Пашинский Михаил Николаевич – заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Место встречи – Советская, 114. На протяжении следующей недели руководящий состав исполкома с16 до 18 будет вникать в проблемы граждан. Время изменится только в среду, 22 февраля. Председатель исполкома Елена Федоровна Павлечко начнет встречу с мозырянами в 8 утра. Продлится она до часа дня. Дата и время приема, номер кабинета – на ваших экранах. Информация размещена также на официальном сайте исполкома.