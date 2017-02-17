Вчера по всей стране работали так называемые выездные приемные. Чиновники высшего ранга встречались с потенциальными плательщиками сбора, старались вникнуть в ситуацию и помочь в решении проблемы. Части граждан было рекомендовано – с учетом их жизненных обстоятельств – обратиться в местные органы власти с заявлением об освобождении от уплаты сбора.
Сегодня на сайте Мозырского райисполкома появился график http://mozyrisp.gov.by/ru/raion/view/ngrafik-provedenija-prjamyx-telefonnyx-linij-po-voprosam-realizatsii-norm-dekreta-prezidenta-respubliki-4698/. Прием мозырян по проблемным вопросам реализации Декрета «О предупреждении социального иждивенчества» начнется уже завтра, в субботу. С 9 до 12 в здании райисполкома его проведет заместитель председателя Феликс Федорович Галюк. В понедельник с гражданами будет разговаривать Пашинский Михаил Николаевич – заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Место встречи – Советская, 114. На протяжении следующей недели руководящий состав исполкома с16 до 18 будет вникать в проблемы граждан. Время изменится только в среду, 22 февраля. Председатель исполкома Елена Федоровна Павлечко начнет встречу с мозырянами в 8 утра. Продлится она до часа дня. Дата и время приема, номер кабинета – на ваших экранах. Информация размещена также на официальном сайте исполкома.
График приема по вопросам реализации Декрета «О предупреждении социального иждивенчества»
Вчера по всей стране работали так называемые выездные приемные. Чиновники высшего ранга встречались с потенциальными плательщиками сбора, старались вникнуть в ситуацию и помочь в решении проблемы. Части граждан было рекомендовано – с учетом их жизненных обстоятельств – обратиться в местные органы власти с заявлением об освобождении от уплаты сбора.