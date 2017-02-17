Говорили о войне и о настоящей дружбе. Воины-афганцы в гостях у молодых инвалидов

В гостях у воспитанников отделения дневного пребывания для молодых инвалидов ТСЦОН Мозырского района побывали воины-интернационалисты. Подробности – далее в сюжете.

В последний зимний месяц традиционно уделяют повышенное внимание настоящим мужчинам. Благо, поводов – предостаточно. А тематические мероприятия на Мозырщине исчисляются десятками. В гостях у воспитанников отделения дневного пребывания для молодых инвалидов ТСЦОН Мозырского района побывал участник войны в Афганистане Владимир Авадовский.

Участники дружеской встречи затронули разные темы. Говорили о войне и настоящей дружбе. О том, как удержать в памяти уроки истории и хранить мир на земле. Беседу о важном завершили совместным чаепитием.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, Олег Фицнер