Гонки по ночному Мозырю. Машина в кювете и 8 протоколов от ГАИ

Погоня сотрудников Госавтоинспекции за пьяным мозырянином закончилась повреждением нескольких автомобилей. Теперь в «коллекции» водителя восемь протоколов о правонарушениях.

Гонки с преследованием по ночным улицам Мозыря и района закончились весьма плачевно для местного жителя. В третьем часу ночи 12 февраля на улице Интернациональной инспекторы ДПС дали сигнал об остановке водителю автомобиля «Форд Фиеста». Однако 31-летний мозырянин лишь увеличил скорость движения.

Погоня закончилась в районе деревни Творичевка. К этому времени на помощь мозырским инспекторам прибыли коллеги спецподразделения «Стрела». Сам «стритрейсер» не справился с управлением и вылетел в кювет.

Лишение прав и внушительные штрафы – вот наиболее вероятное версия будущего для экспрессивного водителя. Если суммировать максимальное материальное наказание по всем составленным протоколам, водитель может раскошелиться более чем на 150 базовых величин.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов