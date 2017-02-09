«Голос Мозыря-2017». Стартовал прием заявок

Проект «Голос Мозыря» вновь ищет самых смелых, талантливых и креативных исполнителей. Прием заявок на народный караоке-конкурс уже стартовал.

Вы очень любите петь? И вам уже исполнилось 18? Тогда смело пробуйте свои силы в караоке-конкурсе «Голос Мозыря». Организаторы проекта – сектор по делам молодежи райисполкома и развлекательный центр «Спутник» – приглашают к участию всех желающих жителей нашего города. За несколько лет «Голос Мозыря» стал поистине народным. Свои творческие силы пробуют как вокалисты-любители, так и те, кто жить не может без сцены и признания зрителей. В этом году после отборочного тура в полуфинал пройдут 15 участников. 16 марта им предстоит спеть подготовленную песню и поучаствовать в «экспромт-караоке». То есть исполнить русскоязычную композицию, выбранную методом рандома. Семь финалистов еще раз в центр караоке-бара «Спутник» выйдут 24 марта, и будут бороться не только за овации зала, но и за призы и подарки партнеров конкурса. Заявки на участие принимаются по телефонам 32-55-23 или 8-029-588-86-06.