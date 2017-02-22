ГАИ просит откликнуться очевидцев ДТП

Отделом ГАИ Мозырского РОВД устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП, произошедшего 20.02.2017 около 07:00 час по ул. Мира, 6 г. Мозыря, где автомобиль, предположительно марки «Пежо 406», в кузове универсал темного цвета повредил припаркованный на неохраняемой стоянке автомобиль «Мазда-2» в кузове красного цвета и скрылся с места совершения ДТП. Лиц, владеющих какой-либо информацией просим обратиться в кабинет № 5 здания ОГАИ Мозырского РОВД по ул. Ленинская, 64 или по телефону 8-0236-32-22-69, 102