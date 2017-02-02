Эпидемии нет. Сезонный подъем заболеваемости по сравнению с прошлыми годами на порядок ниже

Детская больница переполнена, в Мозыре эпидемия. Такого рода слухи стали циркулировать в последнее время в городе. Педиатры с уверенностью заявляют, поводов для паники нет, ситуация стабильная, сезонный подъем заболеваемости по сравнению с прошлыми годами на порядок ниже.

Маленькая Полина свой третий по счету день рождения отмечает в больнице. Девочка уже идет на поправку, так же как и ее маленький братик Савелий. По словам мамы Натальи, дети заболели одновременно. Первые сутки лечились дома, но участковый педиатр настояла на госпитализации.

Педиатры с уверенностью заявляют, эпидемическая ситуация стабильна и под контролем. Эпидемии гриппа нет, отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Высокая температура, насморк, кашель и прочие простудные проявления отмечаются ежегодно, с осени по весну.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Чревата и народная медицина. Неизвестно, как детский организм отреагирует на вроде бы безобидную ромашку или эхинацею. Ведь по статистике около 80 процентов современных детей аллергики. Осторожно следует быть и с так называемыми иммунокорректорами – препаратами, которые согласно инструкции поднимают и укрепляют защитные функции организма. Афлубин, арбидол интерферон, только по назначению врача и только под его контролем. Это тот случай, когда инициатива наказуема. Отдельная тема – антибиотики. Во время сезонного подъема заболеваемости вирусными инфекциями медики рекомендуют избегать мест массового скопления людей, больше гулять на свежем воздухе, употреблять много жидкости, принимать витамины и сбалансировано питаться. А при первых симптомах болезни обращаться к специалистам.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец