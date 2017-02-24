ДТП у рынка «Славянский»

Сразу два пешехода оказались под колесами автомобиля «ВАЗ» вечером 23 февраля. Дорожно-транспортное происшествие произошло у рынка «Славянский».

Происшествие, в котором пострадали сразу два пешехода, случилось в половине девятого вечера 23 февраля. Рядом с рынком «Славянский» 27-летний мозырянин и его отец пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Где попали под колеса машины.

44-летний водитель прошел медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. По факту наезда на пешеходов продолжается проверка. К слову, 24 февраля на Мозырщине проходит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Скажи равнодушию нет!». Показательный случай несколько дней назад приятно удивил госавтоинспекторов.

Вызывать необходимую помощь, не проехать мимо, не отмахнуться рукой. Вот самое главное, что требуется от современного очевидца дорожно-транспортного происшествия.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь»