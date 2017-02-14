Доброту своих сердец дарили студентам в День Святого Валентина молодые инвалиды

День святого Валентина сегодня отмечают во всем мире. Особую популярность праздник имеет в западных странах. Но и в Беларуси традиция поздравлять любимых в холодные февральские дни уже давно прижилась. А в мозырском педагогическом университете День Святого Валентина вышел за привычные рамки влюбленности. Доброту своих сердец дарили студентам молодые инвалиды.

Много живой музыки, танцы и тематические сувениры! В холле главного корпуса педуниверситета большая перемена превратилась в большой праздник. Свою теплоту, доброту, нескончаемую искренность молодым людям, студентам, дарили молодые инвалиды из центра социального обслуживания.