Детские вечеринки в развлекательном центре «Спутник»

Если для мозырян возраста 18+ вопрос «Где активно отдохнуть, потанцевать и повеселиться?», казалось бы, решен. То родителям детей и подростков иногда приходится серьезно задуматься и поломать голову. Как сделать детский отдых в выходные дни ярким, разнообразным и запоминающимся? В развлекательном центре «Спутник» эту проблему решили!

Отсутствие детских кафе и крупных развлекательных комплексов в Мозыре «Спутник» решил заполнить детскими воскресными вечеринками. И не прогадал! Яркие мероприятия с разнообразной программой посещают и те, кому за 5, и те, кому за 10 и даже за 15.

На дискотеке можно отпраздновать день рождения, выпускные и просто хорошо провести время в компании друзей. В программе – конкурсы и танцы, детское караоке, подарки, шоу мыльных пузырей.

Чудесная возможность подарить ребенку волшебный праздник, к слову, весьма бюджетна. В стоимость входного билета – всего 4 рубля! – входят и аниматор, и шоу-программа. А разве есть что-то более ценное, чем искренние эмоции, неподдельная радость и детский счастливый смех? Впрочем, о том, что нравится, лучше всего рассказывают юные посетители «Спутника».

А еще каждую субботу «Спутник» собирает юных любителей петь! «Детское караоке» и его замечательная ведущая Анжелика ждут вас с 16 до 18 часов.

Дарите радость своим детям! Заказать праздник в развлекательном центре «Спутник» можно по телефонам (8-029) 101-29-29, 8(029) 839-29-29 20-2494.