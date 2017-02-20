20 февраля, истекает срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов. Нашумевший Декрет №3 обязует выплатить налог тем, кто в 2015 работал менее 183 дней

<iframe width=»560″ height=»315″ src=»https://www.youtube.com/embed/51frlKymJ9c» frameborder=»0″ allowfullscreen></iframe>Жителям района разослано около 7000 извещений на уплату сбора. На конец прошлой недели оплатили налог всего около 500 человек. Еще примерно 1200 человек смогли доказать, что сбор платить не должны. 20 февраля – последний день, когда налог можно заплатить без учета пени. Позже оплатить налог на тунеядство могут те, кто получил извещение после 20 февраля, а также те, кто обращался в местные исполнительные органы в связи с «тяжелой жизненной ситуацией» или чье дело рассматривают в индивидуальном порядке. За неуплату «налога на тунеядство» предусматривается штраф на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложение административного ареста, во время которого могут привлечь к общественно полезным работам. Штраф, кстати, не освобождает от уплаты налога. Как пояснили в налоговой инспекции, работа по выявлению «тунеядцев» не прекратится и после 20 февраля. В случае если гражданин получит извещение на уплату сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год после этой даты, срок уплаты сбора для него смещается на 30 календарных дней. Напоминаем, что на сайте мозырского райисполкома есть график приема мозырян по проблемным вопросам реализации Декрета о предупреждении социального иждивенчества. На протяжении недели руководящий состав исполкома с16 до 18 будет вникать в проблемы граждан. Время изменится только в среду, 22 февраля. Председатель исполкома Елена Федоровна Павлечко начнет встречу с мозырянами в 8 утра. Продлиться она до часа дня. Дата и время приема, номер кабинета – на ваших экранах. Информация размещена на официальном сайте исполкома.