16 февраля – День профилактики инфекций, передающихся половым путем. В 2016 году в Мозырском районе зарегистрировано 588 случаев ИППП

16 февраля – День профилактики инфекций, передающихся половым путем. Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) – это заболевания, которые передаются от одного человека к другому преимущественно во время сексуальных контактов. В настоящее время известно более 30 таких болезней. В Республике Беларусь ежегодно регистрируется около 30 тысяч случаев заражения ИППП. В Гомельской области в 2016 году зарегистрировано – 4900 случаев, в Мозырском районе – 588, из них больных сифилисом – 11 человек, гонореей – 17. Необходимо помнить, что основа профилактики заражения ИППП – это верность своему половому партнеру, информированность в вопросах безопасного полового поведения, а также использование средств индивидуальной защиты (презерватив). В игре под названием «ИППП» нет победителей, есть только проигравшие! В рамках проведения Дня профилактики ИППП 16 февраля с 12 до 13 часов по телефону 33 76 79 будет работать «горячая» телефонная линия.