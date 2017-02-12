12 и 14 лет лишения свободы в колонии строго режима. Суд Мозырского района вынес приговор по громкому делу об организации нарколаборатории

В зале районного суда обвиняемые старательно прячут лица от телевизионной камеры, а ближайшие родственники не скрывают тревожного волнения. 27 февраля здесь огласили приговор по громкому делу о нарколаборатории в деревенском гараже. Участники преступной группы – двое приятелей. Оба – уроженцы Мозырщины, 37 и 38 лет. К моменту, когда они оказались в поле зрения правоохранителей, мужчины успели обзавестись не только семьями и детьми, но и криминальным бизнесом. В арендованном гараже в деревне Мартрунки главные фигуранты организовали лабораторию по производству амфетамина, выращиванию марихуаны и изготовлению гашиша. Расследование этого дела продолжалось несколько месяцев, а оглашение приговора заняло почти полтора часа. Несколько томов уголовного дела, опрошенные свидетели, внушительная доказательная база. К слову, оба обвиняемых вину свою признали частично. Во время озвучивания решения суда мужчины редко поднимали глаза. Суд постановил: в колонии строгого режима один из них проведет 12 лет, второй – 14.

Вынесенный приговор в законную силу не вступил. У стороны защиты есть 10 дней, чтобы его обжаловать.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов