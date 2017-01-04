За прошлые сутки в Гомельской области зафиксировано 68 дорожных происшествия, три человека пострадали. Сложные метеоусловия спровоцировали введение плана «Погода»

По-настоящему зимний пейзаж у одних вызывает радость, а вот у ГАИ, наоборот, настороженность. Метели, заносы, гололедица –

повод в очередной раз напомнить автолюбителям так называемые правила зимнего вождения. Выбирать скорость следует с учётом погодных условий и конкретной ситуации на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения, отказаться от совершения необдуманных манёвров и обгонов – всё это может привести к потере контроля над автомобилем. Это всесезонные нормы поведения на дороге, но особо актуальны они становятся именно сейчас. Осмотрительными и благоразумными следует быть и пешеходам. Прежде чем выйти на дорогу, следует убедиться, что она безопасна. А использование световозвращающих элементов – это реальная возможность стать заметней в темноте. По данным отдела ГАИ Мозырского РОВД, ситуация стабильная, всплеска дорожных происшествий не зафиксировано.