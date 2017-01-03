В новогоднюю ночь мозыряне ответственно отнеслись к личной безопасности, не нарушали общественный порядок и не совершали преступлений.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности личный состав Мозырского РОВД традиционно был переведен на усиленный вариант несения службы. Непосредственно в новогоднюю ночь в местах проведения массовых мероприятий мозыряне и гости города не хулиганили и не скандалили. На праздничных площадках были усилены меры безопасности, организован контрольно-пропускной режим, осуществлялось проведение досмотровых мероприятий. Как следствие, грубых нарушений общественного порядка, различных правонарушений и преступлений с 31 декабря по 1 января в городе не зафиксировано.

Что касается оперативной обстановки в целом по городу, всего за новогодние сутки в дежурную часть поступило 75 вызовов. В основном, сообщали о нетрезвых водителях и таких же пешеходах, жаловались на шумных соседей и родственников. По информации учреждений здравоохранения, с пиротехникой мозыряне также обращались весьма осторожно. Во время проведения праздничных мероприятий не было обращений за медицинской помощью в результате неосторожного использования петард и фейерверков.