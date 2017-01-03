В Беларуси с нового года повысился пенсионный возраст

Соответствующий документ был подписан еще 11 апреля 2016, однако в законную силу вступил только 1 января. В рамках него предусмотрено поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет.

С 1 января 2017 года до 2022 года каждый год устанавливается новый пенсионный возраст (для обращения за пенсией) путем его повышения по отношению к предыдущему году на 6 месяцев. В конечном итоге он будет составлять для мужчин — 63 года, для женщин — 58 лет. В 2017 новый пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет 6 месяцев, для женщин — 55 лет 6 месяцев По оценке, до 2022 года пенсия по возрасту будет назначаться примерно 55 тыс. человек ежегодно. По мере повышения пенсионного возраста соответственно увеличивается и предпенсионный возраст. В Беларуси установлены гарантии занятости для людей предпенсионного возраста. В Минтруда и соцзащиты подчеркнули, что охранные нормы в трудовых отношениях для такого рода работников сохраняются.