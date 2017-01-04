«Рок-мороз» на «Рок-елке»! Приходите, будет весело!

Рок-хиты всех времен и народов прозвучат на сцене Городского Дворца культуры в четверг, 5 ноября.

Главная Рок-елка Мозыря соберет в зале Городского Дворца культуры поклонников качественной живой музыки. Организаторы концерта «Рок-мороз» пригласили лучшие коллективы, которые поделятся с публикой своей энергетикой и вместе создадут действительно позитивное настроение. А хиты всех времен и народов помогут почувствовать себя по-настоящему свободными и оторваться по полной. С новогодними праздниками меломанов поздравят группы «Бай Бэнд» и «Белое солнце», исполнители Владимир Колесников, Юрий Гаркуша и Сергей Шафаренко и многие другие. Билеты по цене всего 5 рублей еще можно приобрести в кассах ГДК. Концерт начнется 5 января в 19.00.