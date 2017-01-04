Интеллектуальная игра брейн-ринг «За безопасность», прошла на базе Калинковичей. В зональном конкурсе принимали участие 7 команд

Интеллектуальная игра брейн-ринг, посвященная вопросам безопасности, прошла на базе Калинковичей. В зональном конкурсе принимали участие 7 команд, представители соседних районов.

Как пользоваться огнетушителем, правила поведения при возникновении пожара. Вопросы на тему безопасности могут быть гораздо менее конкретными, такими, где нужно проявить эрудицию и смекалку. На зональную интеллектуальную игру брейн-ринг, которая прошла на базе Калинковичей, приехали 7 команд клубов юных спасателей-пожарных со всего Полесского региона. Знания, логика, скорость. Эти качества важны как на игре, так и при возникновении ЧС.

На нынешней игре вспомнили и Деда Мазая, который во время паводка спасал на лодке зайцев, и языческого Бога Перуна, который в гневе бросал молнии. В общем, показать свою сообразительность и интеллектуальный уровень детям было

где, вот только времени было очень мало, формат игры такой.

нынешней игре победили юные пожарные-спасатели из Мозыря. Именно им предстоит отстаивать честь региона на областном этапе интеллектуальной игры брейн-ринг «За безопасность».

Виктория Синицкая, Юрий Горобец