Дежурные бригады врачей в новогоднюю ночь провели в состоянии полной не боевой, но медицинской готовности

За сутки с 8 утра 31 декабря до 8 утра 1 января с различными травмами к медикам обратились 39 человек. Для дежурных суток эта цифра примерно равна среднестатистической. Черепно-мозговые травмы и ушибы… Значительная часть обращений связана с падениями, а большая часть пациентов при этом находилась в состоянии алкогольного опьянения. Поговорка о том, что пьяному и море по колено, дала осечку. 1 января, уже в новом году, в травматологию обратился мозырянин с ожогами лица. Осечку в данном случае дал пиротехнический заряд. В целом, медики отмечают, что новогодняя ночь и предновогодний день прошли вполне спокойно.