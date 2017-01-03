Белорусским водителям с 1 января нужно использовать автоаптечки нового образца

Из автоаптечки исчезли, например, валидол, глицерил тринитрат, ацетилсалициловая кислота, лоратадин, парацетамол, раствор сульфацетамида, цитрамон и другие лекарства, поскольку в машине невозможно обеспечить хранение этих препаратов в надлежащих условиях, в том числе температурных. Кроме того, в аптечке нового образца указаны тип кровоостанавливающего жгута, размер стерильных салфеток и ножниц, а также увеличено количество перевязочного материала. Как показывает опыт, кровоостанавливающий жгут типа Эсмарха — одно из самых надежных и простых приспособлений для временной остановки кровотечения. Новые требования к автоаптечкам призваны повысить качество первой помощи при травмах. В ГАИ отметили, инспектор имеет право удостовериться только в наличии аптечки, ее содержимое проверяется во время техосмотра.