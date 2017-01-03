Бэби-бума в новогоднюю ночь не случилось. Первый малыш в наступившем 2017-м году появился на свет в Мозырском роддоме вечером 1 января

Самые бурные поздравления в эти дни принимают молодые мамы новорожденных. Дети, появившиеся на свет в первые часы наступившего 2017-го – радость вдвойне. Но, как не удивительно, мозырянки праздники совмещать не спешили. И новогоднего бэби-бума не случилось. 31 декабря в городском роддоме царило затишье. А первый малыш, точнее – малышка, появился на свет лишь вечером 1 января. Отныне для ее родителей фраза «С новым счастьем!» приобрела особый смысл.